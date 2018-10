Nieuwe techniek versterkt Amsterdamse dijk

Een waterkerende dijk in Amsterdam wordt de komende tijd versterkt met een volgens Rijkswaterstaat niet eerder toegepaste techniek. Bij de aanpak wordt de Ringdijk in de Watergraafsmeer van binnenuit vernageld aan de grond, waardoor hij beter is opgewassen tegen extreem hoog water. De komende jaren worden in heel Nederland nog 1100 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen aangepakt.

De dijk is weliswaar hoog genoeg maar niet sterk genoeg. Zogenoemde dijkstabilisatoren verbinden de waterkering met de ondergrond. Daardoor blijft de bestaande vorm van de dijk behouden en kunnen de bomen erop blijven staan. In totaal komen er zevenhonderd van deze kunststof stabilisatoren in de Ringdijk.

Het innovatieve dijkversterkingsproject is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen, verenigd in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. De hele landelijke operatie duurt tot 2028 en kost in totaal 7,4 miljard euro.