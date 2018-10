„Nieuwe stint voor intrekken kort geding”

Edwin Renzen, directeur van stintfabrikant Stintum, heeft een gastouderopvang uit Almere een gloednieuwe elektrische bolderkar aangeboden. In ruil zou de eigenaresse van opvang het Kinderstraatje een kort geding tegen minister Cora van Nieuwenhuizen moeten intrekken. „Moreel verwerpelijk” en „het lijkt op omkoping”, zegt juridisch adviseur Werner van Bentem van de gastouderopvang na een bericht in De Telegraaf.

Het Kinderstraatje heeft het aanbod van Renzen afgewezen. Renzen was niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens Van Bentem probeert Renzen in overleg met het ministerie een compromis te vinden en wilde hij daarom een kort geding voorkomen. „Renzen heeft het plan uitgelegd. Hij zou tegenover het ministerie een mea culpa doen, er zou een noodknop op de stints komen en dan zouden ze weer de weg op mogen. Iedereen tevreden.”

Maar voor opvangorganisaties en pakketbezorgers die de stint gebruiken, wordt volgens Van Bentem niets gedaan. „Krijgen die een nieuwe stint? Nee, dat was niet de bedoeling, dat kon hij niet betalen. En hoe gaat het in de tussentijd? Daarop kwam geen antwoord. De gebruikers moeten schade blijven lijden”.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) besloot vorige week dat de elektrische bolderkarren voorlopig niet meer de weg op mogen. Dat besluit nam ze na het dodelijke ongeluk in Oss waar vier kinderen om het leven kwamen toen een stint onder een trein kwam. Volgens Van Bentem lijden kinderopvangorganisaties en gastouders schade, doordat zij andere manieren moeten vinden om kinderen te vervoeren. Daarom spande het Kinderstraatje een kort geding aan. „Als de minister een verkeerd besluit heeft genomen, is zij aansprakelijk voor de schade van alle gebruikers. En als de minister een goed besluit heeft genomen, heeft de producent een stint op de weg gebracht die daar niet hoort, en is hij aansprakelijk. We willen zo snel mogelijk duidelijkheid.”