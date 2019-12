„Nieuwe stijging van energienota”

Consumenten moeten rekening houden met een nieuwe tegenvaller op de energierekening. In 2022 komt er zeker 60 euro per jaar bij, mogelijk wordt de verhoging al vanaf 2020 in stapjes ingevoerd. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Eigen Huis (VEH).

De hogere kosten komen boven op de verwachte hogere energiebelastingen op gas in de komende jaren. De energierekening steeg in januari al gemiddeld met ruim 200 euro per huishouden per jaar.

Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk, won recent een rechtszaak tegen toezichthouder ACM, waardoor het bedrijf met terugwerkende kracht hogere kosten van investeringen in het netwerk mag doorberekenen. De beheerder bevestigt dat te doen. “De voortdurende stijging van de netbeheerkosten is onvoldoende in beeld bij politiek Den Haag”, aldus de VEH. Vooral de extra investeringen in het elektriciteitsnetwerk die nodig zijn voor de aansluiting van zonneparken en windmolens veroorzaken de hogere kosten.