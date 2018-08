Nieuwe stakingen in metaalsector op komst

Medewerkers in de metalektro gaan volgende week staken voor een betere cao. Het gaat om twee regionale stakingen in Noord-Brabant en Limburg, laten vakbonden FNV en CNV weten. Het conflict tussen werknemers en werkgevers in de sector leidde in juni en juli al tot een stakingsgolf.

Werknemers van onder andere DAF en VDL ETG in Eindhoven leggen donderdag het werk neer. De vakbonden verwachten dat minstens 1500 mensen deelnemen aan de stakingsdag. Medewerkers van Limburgse metaalbedrijven staken een dag later, onder meer bij Laura Metaal en de auto-assemblagefabriek VDL Nedcar.

Bij dat laatste bedrijf keert een aantal werknemers zich ook tegen extra diensten op zaterdag, die zijn bedoeld om de productieachterstand van de autofabriek in te halen die door eerdere stakingen is ontstaan. Ze zullen die zaterdag dan ook niet werken, kondigt FNV aan. VDL Nedcar claimde eerder dat nieuwe stakingen het contract met BMW in gevaar brengen.

De bonden broeden nog op metaalstakingen in andere regio’s. Die zouden later in september kunnen plaatsvinden, laat CNV weten. De FME noemt de nieuwe stakingen slecht voor het imago van de metaalsector. „Onderhandelen doe je volgens ons aan de onderhandelingstafel”, reageert een woordvoerster.