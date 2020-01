Nieuwe staatssecretaris wil fiscus uit de schijnwerpers

De Belastingdienst moet terug naar de „geoliede organisatie” zoals die zo’n vijftien tot twintig jaar geleden was, vindt de nieuwe staatssecretaris Hans Vijlbrief. De fiscus moet een organisatie worden „waar niet iedere twee weken een debat over moet worden gehouden of grote koppen in de krant over staan”.

Vijlbrief is een van de opvolgers van Menno Snel. Die stapte eind vorig jaar op vanwege de toeslagenaffaire. Vijlbrief wordt verantwoordelijk voor de Belastingdienst en fiscale plannen. Wat hem betreft moet de dienst „groen, eerlijk en betrouwbaar” worden, maar ook „saai en degelijk”. „Twintig jaar geleden hadden we het nooit over de Belastingdienst”, aldus de bewindsman.

De voormalige topambtenaar zal werk moeten maken van de reorganisatie die al is aangekondigd door Wopke Hoekstra, die zich als minister van Financiën na het vertrek van staatssecretaris Menno Snel wekenlang over de Belastingdienst boog. Hoewel de kersverse staatssecretaris Vijlbrief slechts een goed jaar heeft om dat te doen, denkt hij dat hij de basis kan leggen. „Er ligt een enorme klus, maar het voelt wel van: het moet toch kunnen.”