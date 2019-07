Nieuwe site Bookaroo haalt doel: 10.000 boeken

Bookaroo, een nieuwe verkoopsite van lokale boekhandels die de strijd aangaat met bol.com, heeft zijn beoogde doel gehaald. Binnen twee weken na de lancering zijn meer dan 10.000 romans verkocht. Dat hebben de initiatiefnemers woensdag laten weten. Dit betekent dat de website in de lucht blijft.

Via Bookaroo kunnen lezers boeken online bestellen bij lokale boekhandels. Op deze manier verdienen de boekwinkels aan het leveren van de romans, en niet webreus bol.com. Inmiddels hebben meer dan 350 lokale boekwinkels zich bij de site aangesloten.

Het initiatief komt van Daniël van der Meer en Toine Donk van uitgeverij Das Mag. De campagne wordt ondersteund door meer dan honderd schrijvers die hun lezers via sociale media oproepen in deze periode hun boeken via Bookaroo te kopen.