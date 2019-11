Nieuwe roestplekken op hefbrug Boskoop

De hefbrug in Boskoop is langer buiten gebruik dan gepland. Bij werkzaamheden aan de brug zijn nieuwe roestplekken aan het licht gekomen, aldus de provincie. Daardoor duurt het langer om de constructie weer in orde te maken.

De brug werd begin oktober per direct gesloten toen hij onveilig bleek. Inmiddels is er al een aantal verstevigingen aangebracht aan beide heftorens. Bovenin beide torens zijn tijdelijke windverbanden aangebracht. Ook zijn hierna delen van het bestaande windverband die verroest waren, verwijderd.

De planning was dat de brug maandag weer open zou kunnen maar het streven is nu de werkzaamheden volgende week zondag afgerond te hebben.

Er kan geen verkeer over de brug en ook de scheepvaart ligt stil. Die stremming heeft enorme gevolgen voor het bedrijfsleven, waarschuwde ondernemersvereniging Evofenedex al eerder. De organisatie wil zich samen met de provincie buigen over de voorwaarden van de schadeafhandeling. Bedrijven kunnen nu al schadeclaims indienen.