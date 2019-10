‘Nieuwe’ Rembrandt voor het eerst te zien

In de Lakenhal in Leiden is vanaf zaterdag voor het eerst het aan Rembrandt toegeschreven schilderij Laat de kinderen tot Mij komen (1627-1628) voor publiek te zien, ondanks de nog lopende restauratie. Het enkele jaren geleden ontdekte schilderij maakt deel uit van de tentoonstelling De jonge Rembrandt - Rising Star, die de ontwikkeling toont die de kunstenaar doormaakte van zijn 18e tot zijn 28e levensjaar.

Kunsthandelaar Jan Six vond de anonieme Bijbelse voorstelling op een Duitse veiling. Op het schilderij, dat in de loop der tijd aan overschilderingen ten prooi viel, ontwaarde hij een vermoedelijk zelfportretje van Rembrandt als jongen en ook een vrouw die hem bekend voorkwam van ander werk van de kunstenaar.

De tentoonstelling in Rembrandts geboortestad Leiden is tot stand gekomen in samenwerking met het Ashmolean Museum in Oxford, waar ze in het komende voorjaar te zien is, en omvat schilderijen, etsen en tekeningen van Rembrandt en anderen. Het oudste werk is De Brillenverkoper (1624-1625).