Nieuwe regenworm ontdekt

In de Biesbosch is een nieuwe soort regenworm ontdekt: de Engelse dwergworm (Murchieona muldali). Dat is bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1.

De worm is ontdekt door bioloog Anne Krediet. Hij kwam deze soort op het spoor terwijl hij een boekje maakte over alle soorten regenwormen van Nederland. Dat zijn er rond de dertig, met namen als kastanjeblauwkopworm, de achthoekige spartelworm en de zuignapgrauwworm.

De Engelse dwergworm is 15 tot 25 millimeter lang en vrij bleek van kleur. Hij voelt zich thuis in zware, vochtige kleigrond.