Nieuwe rector magnificus Nyenrode

Politicoloog Koen Becking (50) wordt per 1 oktober de nieuwe rector magnificus en voorzitter van het bestuurscollege van Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. Hij volgt Miša Džoljić op. Becking is nu collegevoorzitter van Tilburg University, waar hij verantwoordelijk is voor onder meer strategie en beleid, internationalisering, studentenzaken en externe betrekkingen.

Koen Becking promoveerde in 2001 aan de Universiteit Utrecht op het thema arbeidsverhoudingen en behaalde in 1999 zijn Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Aan Stellenbosch University in Zuid-Afrika was hij van 2003 tot 2017 buitengewoon hoogleraar, sinds 2018 is hij er ereprofessor. In 2019 is Becking benoemd als lid van de Internationale Adviesraad van de School of Management aan Zhejiang University in het Chinese Hangzhou.