Nieuwe rechters voor twee verdachten Caloh Wagoh-proces

Twee verdachten in het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh krijgen nieuwe rechters.

Het gaat om Guyno O. en Ferrel T. Zij zijn in een eerder proces door twee dezelfde rechters als in dit proces veroordeeld voor onder meer moord. De rechtbank noemt het daarom „voorstelbaar” dat er een vrees bestaat dat de zaak van de twee „niet onbevangen behandeld kan worden.” Het is niet duidelijk wanneer het proces voor hen verder gaat.

O. en T. werden begin vorig jaar veroordeeld tot celstraffen van 26 jaar voor de moord op Hakim Changachi. Hij werd op 12 januari 2017 in Utrecht doodgeschoten. Changachi werd het slachtoffer van een vergissing: de moordenaars hadden het eigenlijk voorzien op een man die in dezelfde flat woonde, aan de Faustdreef in de wijk Overvecht.

Bij deze moord was naar verluidt ook Justin Jap Tjong betrokken. Hij is kort na de moord op Changachi doodgeschoten, waarschijnlijk omdat iemand moest „boeten” voor de vergissing.

De moord op Jap Tjong is onderdeel van het huidige proces rond de motorclub, Eris genaamd.

Ook O. en T. worden verdacht van betrokkenheid bij deze moord.

Moordmakelaar

Motorclub Caloh Wagoh wordt de moordmakelaar van de onderwereld genoemd. Hier kon volgens justitie een moord op bestelling worden geregeld.

De manier waarop er over mensenlevens wordt gesproken is volgens de officier van justitie „ronduit schokkend.” Het 50-jarige Caloh Wagoh-kopstuk Delano R. is hoofdverdachte. Hij zou meerdere moordcommando’s hebben aangestuurd.

De in december in Dubai opgepakte Ridouan T. zou de belangrijkste ‘klant’ van de bende zijn geweest. Het openbaar ministerie heeft nog niet besloten of het hem in Eris gaat vervolgen.

Ridouan T. wordt al vervolgd in een ander, zeer omvangrijk liquidatieproces, Marengo geheten. Ook dat draait om een reeks criminele afrekeningen.