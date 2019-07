Nieuwe reactor Petten stap dichterbij

Het plan voor een nieuwe reactor voor medische isotopen in Petten (Noord-Holland) wordt steeds concreter. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft de Tweede Kamer laten weten dat „meerdere private partijen willen investeren in het project”. Namen noemde hij niet. Met de bouw van de Pallas-reactor moet medio 2021 worden begonnen.

Medische isotopen zijn essentieel bij de behandeling van kanker en andere ernstige aandoeningen. Elk jaar worden 400.000 zogenoemde diagnostische scans uitgevoerd en ruim 4000 behandelingen. Dagelijks worden wereldwijd 30.000 patiënten behandeld of gediagnosticeerd met isotopen afkomstig uit Petten.

„Nu zich meerdere private investeerders hebben gemeld kunnen we echt aan de slag”, aldus Bruins. „De nieuwe reactor is van het grootste belang voor de continuïteit van tal van medische behandelingen. Bovendien houden we de expertise op het gebied van medische isotopen in Nederland, én het is goed voor de werkgelegenheid.”

Om patiëntenzorg met medische isotopen ook na die tijd te kunnen garanderen, en om niet afhankelijk te zijn van andere landen, is de bouw van een nieuwe reactor volgens het kabinet noodzakelijk.

Al in 2012 troffen het Rijk en de provincie de eerste voorbereidingen voor de nieuwe reactor. De kosten voor de bouw van de nieuwe reactor worden geraamd op 600 tot 800 miljoen euro. De huidige reactor is al zestig jaar in bedrijf en zal naar verwachting rond 2025 sluiten.