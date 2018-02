Nieuwe raad gaat beslissen over Museum Arnhem

De toekomst van Museum Arnhem ligt in handen van de nieuwe Arnhemse gemeenteraad, die aantreedt na de verkiezingen volgende maand. Dat is het gevolg van een onderzoek dat Arnhem laat doen naar het fiasco met de aanbesteding voor de verbouwing van het toonaangevende kunstmuseum. Vorige week bleek dat zich maar één aannemer had ingeschreven, die ook nog eens tien miljoen euro boven de kostenraming van vijftien miljoen euro zat.

Museum Arnhem is eind vorig jaar gesloten. Bijna twintig personeelsleden zijn ontslagen in de verwachting dat de renovatie dit voorjaar zou beginnen en eind 2019 klaar zou zijn. Nu er geen aannemer is gevonden, gaat de sluiting veel langer duren. Het onderzoek moet onder meer uitwijzen of er alternatieven zijn voor de voorgenomen verbouwing. Een mogelijkheid is nieuwbouw in het centrum van Arnhem, zo heeft verantwoordelijk wethouder Gerrie Elfrink toegezegd na kritische vragen uit de raad.

Het onderzoek, dat naar verwachting komende maand begint, moet leiden tot een nieuw voorstel voor de toekomst van het museum. Volgens de gemeente is niet te zeggen wanneer dat voorstel klaar is, omdat voor alternatieven ook nieuwe kostenberekeningen nodig zijn. Uiteindelijk moet er een nieuw raadsbesluit genomen worden.

Museum Arnhem bezit een belangrijke collectie surrealistische en magisch-realistische schilderijen en tevens een grote collectie moderne sieraden. Het is niet mogelijk om de collectie elders te laten zien in de jaren dat het museum gesloten is, zegt de gemeente. In een tijdelijke ruimte zouden daarvoor peperdure voorzieningen nodig zijn. Delen van de collectie gaan echter wel op reis langs andere musea in het land.