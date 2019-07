Nieuwe procesronde over reeks liquidaties

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol begint vanaf woensdag een nieuwe ronde in het proces over een reeks liquidaties die justitie toeschrijft aan de criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi. In de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol heeft de rechtbank drie dagen uitgetrokken voor onder meer een gepland verhoor van kroongetuige Nabil B.

B. heeft tientallen verklaringen afgelegd en beschuldigt Taghi cs van acht liquidaties, twee mislukte moordpogingen en de voorbereiding van nog meer dodelijk geweld dat kon worden verijdeld. Naast Taghi is justitie ook nog op zoek naar diens veronderstelde rechterhand, Saïd Razzouki. Inclusief de twee gezochte, vermeende kopstukken zegt het Openbaar Ministerie (OM) in het zogeheten onderzoek-Marengo in totaal zestien verdachten op de korrel te hebben. Van hen zit het merendeel vast.

Alle verklaringen van B. zijn inmiddels aan het dossier toegevoegd, evenals de overeenkomst die het OM met de kroongetuige heeft gesloten, aldus een woordvoerder. De officieren van justitie zullen de laatste stand van zaken in het enorme onderzoek toelichten en ook de afspraken met de kroongetuige bespreken. Het proces zal pas in 2020 inhoudelijk van start gaan.

Nabil B. is naar eigen zeggen bij meerdere liquidaties betrokken geweest. Zijn broer Reduan werd in maart 2018 doodgeschoten op zijn werk in Amsterdam, een week nadat het OM bekend had gemaakt dat het een kroongetuigendeal met B. had gesloten.