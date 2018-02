„Nieuwe procedure scheiding nodig”

De overheid moet komen met een nieuwe procedure voor echtscheidingen bij de rechter. In plaats van twee advocaten moeten ouders die uit elkaar gaan in de toekomst een neutrale gezinsvertegenwoordiger inschakelen.

Dat staat in het advies ”Scheiden zonder schade”, dat André Rouvoet donderdag aanbood aan zijn opdrachtgevers, de ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Dekker (Justitie).

In zijn rapportage staan tal van maatregelen, waarvan een nieuwe procedure bij de rechter een van de meest ingrijpende is. Als ouders er samen niet uitkomen, schakelen ze nu allebei een advocaat in. Er komt dan een verzoekschrift en ook een verweerschrift.

Van dit zogeheten toernooimodel wil Rouvoet af. „Een advocaat komt in de eerste plaats op voor het belang van zijn cliënt. Ik wil ouders verplichten in plaats daarvan een gezinsvertegenwoordiger in te schakelen, die namens beiden één processtuk schrijft voor de rechter. Deze persoon houdt daarbij ook het belang van de kinderen in de gaten.”

De gezinsvertegenwoordiger kan een advocaat zijn, maar dat hoeft niet, zegt Rouvoet. Het mag ook een mediator zijn of een andere deskundige. Het is volgens hem voor het eerst dat „het monopolie van de advocatuur” bij scheidingszaken ter discussie wordt gesteld.

De vereniging van echtscheidingsadvocaten (vFAS) ondersteunt het rapport-Rouvoet. In het actieplan van Rouvoet staat verder dat er in elke gemeente een aanspreekpunt moet komen voor ouders die willen scheiden. Ook noemt hij een vaste steunfiguur voor kinderen essentieel.