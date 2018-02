Nieuwe poging vervolging tabaksindustrie

De strijd tegen de tabaksindustrie gaat verder, meldden de organisaties die aangifte hadden gedaan donderdag. Advocaat Bénédicte Ficq liet weten naar het gerechtshof in Den Haag te stappen om vervolging alsnog af te dwingen. Ze deed dat nadat het Openbaar Ministerie kort daarvoor had gemeld „binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden voor een kansrijke vervolging van de tabaksproducenten” te zien.

Ficq begint daarom een zogeheten artikel 12-procedure om rechtstreeks vervolging af te dwingen. Een besluit kan maanden of misschien zelfs een jaar duren.

De advocaat deed in 2016 namens longkankerpatiënte Anne Marie van Veen en Lia Breed en een aantal maatschappelijke organisaties aangifte tegen de vier grootste tabaksproducenten in Nederland van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en valsheid in geschrift. De afgelopen tijd sloten tientallen organisaties zich aan bij de aangifte tegen de tabaksproducenten, zoals kinderartsen, gynaecologen, de verslavingszorg en medische centra.

Van Veen liet in een reactie weten dat ze teleurgesteld is, maar de strijd „zeker” niet opgeeft. „Ik heb er vertrouwen in dat het hof straks de juiste beslissing gaat nemen en achter ons gaat staan. De misdadige praktijken van de tabaksindustrie moeten worden gestopt. We hebben al veel gewonnen in deze strijd, er is een brede maatschappelijke discussie op gang gekomen.”

Ook longarts Wanda de Kanter geeft niet op. „De officieren hebben de wet eenzijdig geïnterpreteerd en zien niet wat wij artsen dagelijks in onze spreekkamers zien. Wij zijn ervan overtuigd dat het hof zal kijken voor wie de Tabakswet werkelijk bedoeld is: niet voor de tabaksindustrie, maar voor de mensen wier gezondheid beschermd moet worden.

De klacht tegen het niet-vervolgen wordt ingediend bij het gerechtshof in Den Haag. Ficqs kantoorgenoot Marnix van der Werff, die nauw met haar samenwerkt in de tabakszaak, ziet volop mogelijkheden bij het hof. ,,Het OM heeft hoe dan ook mogelijkheden om te vervolgen, omdat de tabaksindustrie aantoonbaar fraudeert met de uitstoottesten. Dat alleen al geeft een stevig handvat voor vervolging.”