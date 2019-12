Nieuwe poging behandeling No Surrender-zaak

De rechtbank in Groningen heeft drie dagen uitgetrokken voor de behandeling van de strafzaak tegen vier (ex-)leden van No Surrender, onder wie Henk Kuipers en Klaas Otto. De vorige zitting, afgelopen juni, leek wel een klucht; voor de zaak met vier verdachten waren maar liefst twaalf dagen uitgetrokken, maar die eindigde met twee verdachten en was vervolgens binnen een uurtje gepiept.

De motorclubleden worden onder meer verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Kuipers staat ook terecht voor onder meer poging tot afpersing, mishandeling en diefstal met geweld. Het is de bedoeling dat het Openbaar Ministerie woensdag de strafeisen formuleert tegen de vier verdachten.

Tijdens de vorige zitting werd de zaak van Kuipers direct aangehouden omdat zijn advocaat ziek was. De drie andere verdachten vroegen daarop ook om uitstel. De 54-jarige Kuipers is volgens hen een spilfiguur in deze zaak en heeft aangegeven dat hij vragen van de rechtbank zal beantwoorden. De andere drie mannen wilden daarom eerst horen wat Kuipers te zeggen heeft, voordat ze zelf iets gaan vertellen.

De rechtbank besloot echter door te gaan met de zaak, zonder Kuipers. Voordat dat kon gebeuren, ontsloeg Otto zijn advocaat. De scheiding was overigens van korte duur, advocaat Louis de Leon werd kort daarna weer in genade aangenomen.

No Surrender werd in 2013 opgericht door Otto. Kuipers verwierf landelijke bekendheid door meerdere mediaoptredens.