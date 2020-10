Nieuwe persconferentie over coronadrukte in ziekenhuizen

Ziekenhuizen raken overbelast door de toestroom van coronapatiënten. Meerdere ziekenhuizen verminderen de reguliere zorg en schrappen bijvoorbeeld operaties. Op maandag vertelt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, wat de laatste stand van zaken in de ziekenhuizen is. Hij geeft dan een persconferentie vanuit het Erasmus MC.

Op de bijeenkomst vertelt Kuipers onder meer hoeveel coronapatiënten op de intensive cares en de verpleegafdelingen liggen, hoeveel overige patiënten op een intensivecareafdeling worden behandeld en hoeveel coronapatiënten zijn verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land.

Ziekenhuizen behandelden zondag 810 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei. In twee weken tijd is het aantal opgenomen patiënten met corona verdubbeld. Vooral de verpleegafdelingen hebben het druk. Daar lagen zondag 647 coronapatiënten. De intensive cares behandelen 163 mensen met Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt.

Onder meer het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam ziet zich genoodzaakt om maatregelen te nemen. Zo worden operaties uitgesteld. Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk neemt voorlopig geen patiënten meer op bij de intensive care en het brandwondencentrum. Andere ziekenhuizen volgen waarschijnlijk in de komende dagen.