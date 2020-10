Nieuwe persconferentie Kuipers over coronadrukte ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben het steeds drukker met de zorg voor coronapatiënten op de verpleegafdelingen en intensive cares. De eerste Nederlandse patiënten zijn inmiddels overgebracht naar Duitsland, net als in de eerste golf. De verwachting is dat het aantal opnames voorlopig blijft stijgen. Daarom vertelt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandag wat de laatste stand van zaken is. Dat doet hij vanuit het universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam.

Ziekenhuizen behandelden op zondag 2147 coronapatiënten. Van hen liggen 1657 op een verpleegafdeling, het hoogste aantal sinds 10 april. Bovendien liggen 490 coronapatiënten op een intensive care. In het hele land zijn nog ongeveer 150 bedden op intensive cares beschikbaar.

Ziekenhuizen willen hun capaciteit de komende tijd vergroten. Om ze lucht te verschaffen, zijn vrijdag de eerste twee patiënten van een intensive care in Almere overgebracht naar het Duitse Münster. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die aan Nederland grenst, zijn tachtig bedden op intensive cares beschikbaar voor Nederlandse patiënten.