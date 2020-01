Nieuwe patches voor Citrix ADC en Gateway beschikbaar

Softwarebedrijf Citrix heeft nieuwe herstelprogramma’s vrijgegeven om het gat in de beveiliging van zijn systemen te dichten. De patches werden vrijdag gepubliceerd, zodat klanten ze kunnen downloaden. Ze zijn ontwikkeld voor de versies 12.1 en 13.0 van de Application Delivery Controller (ADC) en de Gateway. Bedrijven, overheden, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen gebruiken die zodat hun medewerkers op afstand kunnen werken, bijvoorbeeld vanuit huis of onderweg in het openbaar vervoer.

Eerder deze week kwam Citrix al met patches voor andere versies van zijn diensten. Daarnaast heeft een bedrijf een gratis programmaatje gemaakt waarmee klanten kunnen zien of hun interne systemen zijn aangevallen en besmet.

Citrix werd in december gewezen op een groot gat in de beveiliging van diensten. Door het gat zouden kwaadwillenden bij gevoelige gegevens kunnen komen. Vele tientallen organisaties hebben uit voorzorg hun Citrix-netwerk uitgeschakeld. Bij het Medisch Centrum Leeuwarden, de gemeente Zutphen en de provincie Gelderland hebben hackers geprobeerd binnen te dringen. Tientallen Nederlandse gebruikers hebben aan de Autoriteit Persoonsgegevens doorgegeven dat ze een mogelijk datalek hebben door Citrix.