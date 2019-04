„Nieuwe oplossing Lelystad is luchtfietserij”

Actiegroepen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport zijn niet blij met het plan dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft gepresenteerd voor de herindeling van het luchtruim. Dat plan moet zoveel mogelijk een einde maken aan het gewraakte laagvliegen vanaf Lelystad, maar Red de Veluwe noemt de nieuwe oplossing vrijdag „luchtfietserij”.

Als Lelystad Airport in 2020 het vakantievliegverkeer van Schiphol overneemt, zullen vliegtuigen de eerste jaren laag over het oosten van het land vliegen. Dat is nodig omdat pas in 2023 herindeling van het overvolle luchtruim is voorzien. Provincies en gemeenten vinden de overlast door laagvliegen onaanvaardbaar en eisen dat het luchtruim eerst wordt heringedeeld, voordat Lelystad Airport opengaat.

Van Nieuwenhuizen stelt nu een tussenoplossing voor vanaf 2021, waardoor er twee jaar eerder hoger wordt gevlogen, als het kan. „Maar er staat niet bij hoeveel hoger en hoe vaak dat kan, terwijl het laagvliegen niet wordt geschrapt. Dat is dus hetzelfde als het oude besluit”, aldus Red de Veluwe.

De Europese Commissie neemt eind mei een nieuw besluit over de Lelystad-plannen. Dan blijkt pas of opening in 2020 nog haalbaar is.