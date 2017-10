Nieuwe ontwikkelingen in zaak „Tattookillers”

De rechtszaak waarin de zogenoemde Tattookillers terechtstaan voor de moord op Onno Kuut in 2009 is weer aangehouden. Er zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) nieuwe ontwikkelingen waardoor de zaak pas in januari 2018 kan worden behandeld. Welke ontwikkelingen dat zijn, dat wilde de officier van justitie donderdag niet prijsgeven tijdens de zitting bij de rechtbank in Rotterdam. De Tattookillers zouden hebben geopereerd als een professioneel opererend moordcommando.

De mededeling van het OM leidde tot zichtbare irritatie van de rechtbank en advocaten van de vier verdachten omdat deze zaak nu al jaren sleept en er nog steeds geen afgerond dossier is.

Het toegetakelde lichaam van de dertigjarige Kuut uit Enschede werd in maart 2009 in de duinen bij Hoek van Holland aangetroffen. Al in 2012 zijn de vier mannen aangemerkt als verdachten van de moord op Kuut, die ook een Tattookiller was.

Waarom Kuut, die waarschijnlijk ook mishandeld is, vermoord is, is nog niet duidelijk.

De vier Tattookillers, zo genoemd wegens de Chinese tatoeages met als betekenis ‘wees daadkrachtig’ op hun rug, zitten al celstraffen uit oplopend tot dertien jaar voor een poging de Amsterdamse crimineel Marlon D. in 2009 te liquideren.