Nieuwe ontmoetingsplek veteranen in Libanon

In de Libanese kustplaats Tyrus wordt vrijdag het Orange House geopend, een ontmoetingsplek voor Nederlandse veteranen die hebben deelgenomen aan de UNIFIL-vredesmissie.

Het is bedoeld voor Nederlandse veteranen die terugkeren naar Libanon om hun oude legerposten te bezoeken en omgekomen kameraden te herdenken.

De Nederlandse bijdrage aan de vredesmacht van de Verenigde Naties in Libanon begon precies 40 jaar geleden, in 1979, en duurde tot en met 1985. In totaal hebben bijna 10.000 Nederlandse blauwhelmen gediend in Zuid-Libanon.