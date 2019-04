Nieuwe ontmoetingsplek veteranen in Libanon

Voor veteranen die hebben deelgenomen aan de UNIFIL-vredesmissie in Libanon is in dat land een ontmoetingsplek ingericht. Het zogenoemde Orange House, dat op 3 mei officieel wordt geopend, staat in de Libanese kustplaats Tyrus. Het is bedoeld als pleisterplaats voor Nederlandse veteranen die een terugkeerreis maken om hun oude legerposten te bezoeken en omgekomen kameraden te herdenken.

De Nederlandse bijdrage aan de vredesmacht van de Verenigde Naties in Libanon begon precies 40 jaar geleden, in 1979, en duurde tot en met 1985. In totaal hebben bijna 10.000 Nederlandse blauwhelmen gediend in Zuid-Libanon.

Een groep van circa vijftig veteranen en enkele partners vliegt komende donderdag al naar Zuid-Libanon. Op Schiphol worden ze toegesproken en daarna uitgezwaaid door voorzitter Bert Dedden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO).

Een dag na de opening van het ontmoetingscentrum Orange House worden op 4 mei, Dodenherdenking, de negen Nederlanders herdacht die tijdens de UNIFIL-missie om het leven kwamen.

Ook veteranen met een smalle beurs moeten in staat worden gesteld de terugkeerreis te maken en moeten een bezoek kunnen brengen aan het Orange House, vindt het Veteraneninstituut in Doorn. „Dit soort reizen heeft een heilzame werking voor met name veteranen die moeite hebben hebben met het verwerken van wat er in Libanon is gebeurd”, staat in een eerder onderzoek van het instituut.