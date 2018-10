Nieuwe onderzoeksvragen over Bende van Nijvel

De Belgische politie doet opnieuw een poging om te achterhalen wie er achter de Bende van Nijvel zit. De bende pleegde begin jaren tachtig een reeks diefstallen en roofovervallen op supermarkten, waarbij 28 doden vielen. De daders zijn nooit gepakt.

De politie heeft een oproep verspreid om degene te vinden die een rode Volkswagen Golf zwart heeft gespoten, omdat die auto bij verschillende overvallen zou zijn gebruikt.

Ook zoekt de politie drie rijkswachters die een lokale duiker een zak uit een kanaal lieten halen. De drie reden in een burgerauto. De federale politie hoopt de betrokkenen bij de duikactie, op een plek waar een jaar eerder niets was gevonden, te achterhalen. Er is verschillende keren gesuggereerd dat de rijkswacht betrokken was bij de bende.

Een wijnvlek in de nek van een van de overvallers is een ander spoor dat het onderzoeksteam mogelijk verder kan helpen. Begin dit jaar kreeg het onderzoeksteam nog forse versterking, omdat er nog altijd tips binnenkomen over de bende. Er is een beloning van 250.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.