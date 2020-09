Nieuwe onderzoeken naar motieven en psyche Malek F.

In de strafzaak in hoger beroep tegen de 34-jarige Malek F. is in opdracht van het Openbaar Ministerie nieuw onderzoek gedaan naar onder meer de motieven van F. bij de zeer gewelddadige aanval op drie willekeurige mannen. F. verwondde de drie slachtoffers op 5 mei 2018 in Den Haag ernstig met een mes. Bij zijn arrestatie schoot de politie hem neer.

Woensdag vond er een tussentijdse zitting plaats in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. F. verscheen niet ter zitting en bleef in zijn cel op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught.

Het OM kwalificeert het bloedige geweld als een jihadistische terreurdaad. In het nieuwe onderzoek, onder meer gebaseerd op politieverhoren, zouden tegenstrijdigheden aan het licht zijn gekomen over wat F. heeft verklaard over zijn geloofsovertuiging.

De hamvraag in de zaak tegen F. is of hij als terrorist of psychiatrische patiënt moet worden beschouwd. De rechtbank volgde vorig jaar de conclusies van gedragskundigen, die stelden dat F. heeft gehandeld onder invloed van psychotische wanen. Na een eis van vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging legde de rechtbank alleen tbs op. Het OM is tegen het vonnis in hoger beroep gegaan.

Het Haagse gerechtshof, belast met de behandeling van de zaak in hoger beroep, bepaalde woensdag dat de gedragskundigen hun onderzoek moeten actualiseren. Het OM wilde een geheel nieuw onderzoek door andere deskundigen laten doen, maar dat verzoek wees het hof af. De inhoudelijke behandeling van de zaak hoopt het hof in april volgend jaar te kunnen doen.

In 2014 vluchtte F. met zijn broer vanuit zijn vaderland Syrië via Libië en Italië naar Nederland. Hun vader kwam een jaar later tijdens zijn vlucht om het leven, toen een schip met zevenhonderd vluchtelingen voor de kust van Libië kapseisde. Sindsdien zou F. kampen met psychische problemen. Zijn familie heeft zich daarover bij verschillende instanties gemeld. Volgens F.’s advocaten is daar niet adequaat op gereageerd.