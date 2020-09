Nieuwe omroep X werft in maand tijd ruim 6000 leden

De nieuwe omroep X heeft in een maand tijd ruim 6000 leden aan zich weten te binden. De omroep is een initiatief van Guilly Koster en Ivette Forster en wil dat er meer inclusiviteit komt op de Nederlandse televisie.

De omroep focust zich op een „zwart beeld”. Koster en Forster bedoelen daarmee dat de omroep staat voor inclusiviteit en gelijkwaardigheid, het draait niet om etniciteit. „De omroep is bedoeld voor mensen die ‘zwart’ zijn in hun visie en niet per se van huidskleur”, staat in een verklaring van de omroep.

„Met Omroep X willen we televisie maken voor mensen die het als een verrijking ervaren om een samenleving te hebben met meer dan één cultuur”, aldus Koster. „De culturele diversiteit hoeft bij de programmamakers straks in ieder geval niet te worden gezocht, zoals nu het geval is, onze makers zijn zelf al divers.”

Het plan is om vanaf 2022 programma’s te kunnen uitzenden. Daarvoor zijn 50.000 leden nodig. De omroep begint woensdag met een wervingscampagne om 50.000 leden te halen.

Eerder deze maand maakte rapper Akwasi bekend ook een omroep te starten die gericht is op meer inclusiviteit, omroep ZWART.