Nieuwe Nederlandse Europarlementariërs nog niet geïnstalleerd

De drie extra Europarlementariërs waar Nederland vanwege de brexit recht op heeft, zijn nog geen officieel lid van het parlement. De 24 nieuwe afgevaardigden uit dertien andere lidstaten die tot 1 februari ondervertegenwoordigd waren werden maandag wel welkom geheten bij de opening van de plenaire zitting in Straatsburg.

De Kiesraad maakte pas vorige week donderdag bekend wie de drie extra zetels gaan innemen. Dat was te laat om alles nog in orde te krijgen voor de sessie van deze week. De drie plekken gaan naar VVD’er Bart Groothuis, PVV’er Marcel de Graaff en senator Dorien Rookmaker van GO (Groep Otten), waarmee Nederland in totaal 29 Europarlementariërs krijgt.

Het is aan de nationale autoriteiten om de namen en andere informatie van de kandidaten door te geven, aldus een woordvoerder van het parlement. Het wachten is nog op een bericht uit Nederland, verklaarde zij. De drie Nederlandse politici mogen het parlementsgebouw wel in, maar mogen nog niet stemmen of deelnemen aan debatten.

Vanwege het vertrek van de 73 Britten gaat het aantal leden van het Europees Parlement terug van 751 naar 705. Van de vrijgekomen plekken zijn er 27 herverdeeld. De 46 lege zetels blijven in reserve.