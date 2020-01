Nieuwe naam en regels moeten Leiderdorpse basisschool laten blijven bestaan

Aan de overlevingsstrategieën van christelijke basisscholen in de Randstad voegt de reformatorische ‘Gomarus’ in Leiderdorp een nieuwe optie toe: de school veranderde de naam en richt zich nadrukkelijker op een bredere doelgroep.

Het leerlingaantal van de Leiderdorpse basisschool was teruggelopen tot 56. Als dat er minder dan vijftig worden, draait de overheid de subsidiekraan dicht, legt directeur Arjan Harskamp uit. Sluiting wil hij graag voorkomen. „Ook de kinderen uit Leiderdorp en omgeving moeten onderwijs vanuit een open Bijbel kunnen krijgen.”

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) ziet twee hobbels voor scholen in de Randstad, zo vertelt bestuurder Pieter Moens. „Gezinnen vertrekken regelmatig naar andere delen van het land en in steden wordt vaak een hogere opheffingsnorm gehanteerd dan in dorpen.”

Basisschool Leiderdorp wijzigt wel de koers, maar niet de identiteit

In zo’n situatie is een fusie met een andere school of een ander bestuur de meest voor de hand liggende optie, aldus Moens. Die route bewandelde bijvoorbeeld de reformatorische Petrus Dathenusschool in Hilversum. Een besturenfusie met het bestuur van de Calvijnschool in Ederveen moest daar het voortbestaan veilig stellen.

Ook de school in Leiderdorp verkende of het mogelijk was met de reformatorische basisschool in Alphen aan de Rijn te fuseren. Dat bleek financieel echter niet haalbaar. Toen zag de school zich genoodzaakt zich te bezinnen op een manier om meer leerlingen te trekken.

Drempel

Sinds deze maand heet de Leiderdorpse Gomarusschool daarom De Bron, basisschool bij de Bijbel. De regel dat meisje een rok moeten dragen, werd afgeschaft en de school gebruikt naast de Statenvertaling (SV) voortaan ook de Herziene Statenvertaling (HSV). Overigens voert de basisschool al meerdere jaren een open toelatingsbeleid.

Met deze koerswijziging hoopt de school nieuwe doelgroepen buiten de gereformeerde gezindte te bereiken die onbekend waren met of een drempel ervoeren bij de reformatorische school.

Harskamp: „We hopen dat ouders uit bijvoorbeeld de twee baptistengemeenten en de internationale kerken uit de omgeving die nog een school voor hun kind moeten zoeken –als gevolg van de veranderingen– ook voor onze school zullen kiezen. Of dat zal gebeuren, weet ik niet.”

VGS-bestuurder Moens vindt het eveneens lastig in te schatten of de opener uitstraling de Leiderdorpse basisschool ook daadwerkelijk meer leerlingen zal opleveren.

Spannend

Ook de Graaf Jan van Nassauschool in Vlissingen paste de kledingregel voor meisjes aan en gebruikt de HSV. Maar Leiderdorp is de eerste reformatorische school die daarbij tegelijkertijd ook de naam aanpast, weet Moens. „Alles bij elkaar zijn er best ingrijpende en spannende wijzigingen doorgevoerd voor een school uit onze achterban. Soms zijn er echter niet veel andere opties.”