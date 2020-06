‘Nieuwe manier van werken verbetert zorg in ziekenhuizen’

Door nieuwe manieren van werken in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en Bernhoven in Uden is de doelmatigheid van de zorg verbeterd. De ziekenhuizen hebben hun organisatie zo ingericht dat de kwaliteit van zorg voor de patiënt meer centraal staat en er minder wordt gestuurd op het aantal behandelingen. Initiatieven van zorgverleners krijgen meer ruimte, er wordt meer samengewerkt met de huisarts en er zijn organisatieveranderingen doorgevoerd. Ook worden niet langer afspraken gemaakt met de verzekeraar per behandeling, maar zijn er vaste bedragen afgesproken voor 5 jaar. Dit staat in een evaluatie van de nieuwe werkwijzen van het Centraal Planbureau (CPB), IQ healthcare (onderzoeksafdeling van het Radboudumc) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De ziekenhuizen hadden ieder hun eigen strategie die paste bij hun situatie. In Bernhoven zijn bijvoorbeeld alle medisch specialisten in loondienst gegaan en in het Beatrixziekenhuis is een ander verdeelmodel voor financiering van medisch specialisten ingevoerd. In Bernhoven is daarnaast een organisatieverandering doorgevoerd waarbij het ziekenhuis is ingericht naar vier typen zorgverlening: acute zorg, diagnose en indicatiestelling, interventie-zorgstraten en chronische zorg. Bernhoven verleende 13 procent minder zorg dan vergelijkbare ziekenhuizen, het Beatrixziekenhuis 7 procent.

Volgens het onderzoek was het belangrijk voor het resultaat om ruim vijftig initiatieven vanaf de werkvloer te beginnen om de kwaliteit te verbeteren. Ook was een goede samenwerking met huisartsen en zorgverzekeraars belangrijk en het wegnemen van ongewenste prikkels om te behandelen bij medisch specialisten.