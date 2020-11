Nieuwe maatregelen tegen landbouwverkeer op brug over A73

Rijkswaterstaat gaat opnieuw maatregelen nemen om te voorkomen dat zwaar landbouwverkeer blijft rijden over het fietspad van de brug over de A73 bij Cuijk. De constructie van de brug is op dat zware verkeer niet berekend. Sommige chauffeurs blijven met hun zware materieel over het fietspad rijden als illegale sluiproute.

Niet alleen kunnen op deze manier beschadigingen aan de constructie ontstaan, ook (brom)fietsers worden door dit gedrag in gevaar gebracht, aldus Rijkswaterstaat (RWS). Ze hebben geen ruimte om veilig te kunnen passeren.

De boeren reden tot juli met hun zware materieel over de John S. Thompsonbrug bij Grave. Maar RWS ontdekte dit voorjaar constructieproblemen in deze brug waarop de provincie Noord-Brabant de brug afsloot voor voertuigen zwaarder dan 10 ton. Voor deze voertuigen geldt sinds juli een omleidingsroute. Veel boeren vinden dat omrijden te ver en steken nu via het fietspad van de oostelijker gelegen brug in de A73 de Maas over.

Aan het begin van dit fietspad staan weliswaar betonnen palen, maar zwaar verkeer omzeilt die door via de greppel het fietspad op te rijden. RWS verdiepte onlangs die greppel en legde een grondwal aan, maar onbekenden hebben die met een shovel weer dicht gegooid. Sindsdien rijdt zwaar verkeer opnieuw het fietspad op.

Rijkswaterstaat gaat met boerenorganisatie ZLTO om de tafel zitten om dit probleem te bespreken. Hoe lang de beperkingen op de Thompsonbrug gelden, is niet bekend. Volgens de woordvoerster van Rijkswaterstaat is er nog geen plan gemaakt voor het opknappen van de constructie van de brug.