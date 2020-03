Nieuwe maatregelen tegen hoogwater Maas

Het waterschap neemt verdere maatregelen tegen de verwachte stijging van de Maas in Limburg. Door de aanhoudende regen in het stroomgebied van de Maas neemt de afvoer toe tot maximaal 1600 kuub/seconde bij Sint Pieter (Maastricht) komend weekend, maakte het schap donderdag bekend. Rijkswaterstaat (RWS) verwacht met name donderdag en vrijdag veel neerslag.

Eerder deze week sloot het schap al een dijkdoorgang in Arcen af en zette pompen neer in Well, Blitterswijck, Afferden en Blerick. Dijkwachten liepen woensdag inspectieronden. Vrijdag worden op meer plekken langs de Maas in Midden- en Noord-Limburg pompen neergezet. Vanaf zaterdag houden dijkwachten in dit deel van Limburg de kades en waterkeringen in de gaten. Ook worden demontabele keringen opgebouwd in Well.

Andere maatregelen die worden genomen zijn het openen of sluiten van schuiven bij waterkeringen en het plaatsen van schotbalken om het water te keren. In Roermond en Belfeld zijn de stuwen gestreken. De sluis in Linne is gestremd, laat RWS weten.

Normaal bedraagt de afvoer van de Maas bij Maastricht zo’n 200 kuub/seconde.