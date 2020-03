Nieuwe maatregelen tegen coronacrisis vallen goed in Kamer

De nieuwe maatregelen van het kabinet tegen het oprukkende coronavirus stemmen regerings- én de meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer redelijk tevreden. Wel zijn er twijfels over het openhouden van scholen. D66 wil aan scholen zelf overlaten of ze de deuren sluiten en die daarvoor de ruimte geven.

Schoolleidingen moeten net als andere werkgevers hun „eigen afweging kunnen maken”, zegt D66-leider Rob Jetten. Mogelijk moet er dan minder streng gehandhaafd worden op het naleven van de leerplicht.

De VVD noemt de maatregelen „stevig en ingrijpend”. De grootste regeringspartij verwacht een „enorme impact” op de samenleving, maar „het kabinet heeft hier vast goed over nagedacht. We gaan af op het oordeel van deskundigen, en die vinden dit noodzakelijk.” In verdere maatregelen, zoals het sluiten van scholen, ziet de VVD voorlopig niets. „Dan moeten ook de ouders van die kinderen thuisblijven, en dat kost misschien hulpverleners en agenten.”

Ook de SP, die het optreden van het kabinet tot dusver heel kritisch volgt, is „wel blij” met de „best heel extreme” maatregelen. Kamerlid Maarten Hijink vraagt zich nog wel af of het openhouden van scholen wel verstandig is.

De PVV daarentegen noemt de maatregelen „te laat en te weinig”.