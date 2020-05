Nieuwe maan nog niet gezien, dus ramadan eindigt zaterdag

De islamitische vastenmaand ramadan duurt nog één dag. Op zaterdag moeten moslims in Nederland nog vasten, op zondag begint een nieuwe maand met Eid al-Fitr, oftewel het Suikerfeest.

Normaal gesproken gaan moslims op de ochtend van het Suikerfeest naar de moskee, en brengen ze de rest van de dag door met familiebezoek met cadeautjes en zoetigheden. Vanwege het coronavirus gaat het dit jaar noodgedwongen anders. Moskeeën zijn dicht en islamitische organisaties hebben hun achterban opgeroepen om het feest thuis en in kleine kring te vieren. Ook tijdens de ramadan konden moslims niet naar de moskee en drongen imams erop aan om na het avondeten binnen te blijven.

Marokkaans-Nederlandse moslims volgen de islamitische kalender, die is gebaseerd op de stand van de maan. Wanneer de eerste sikkel van de maan aan de hemel te zien is, begint de nieuwe maand. Dat zou op vrijdagavond of zaterdagavond gebeuren, en daarom keken deskundigen in de Arabische wereld vrijdag naar het zwerk. Ze zagen nog geen maan, maakte de Saudische staat bekend. Dat betekent dat de vastenmaand ramadan nog niet voorbij is. De dunne maansikkel verschijnt zaterdagavond wel in de lucht en dan begint de maand shawwal. Met het ochtendgebed zondag, op de eerste dag van de nieuwe maand, begint het Suikerfeest.

Turks-Nederlandse moslims gebruiken een iets andere kalender. De indelingen van hun maanden worden een paar jaar van tevoren vastgesteld door de Turkse overheid, die een computer laat uitrekenen hoe de maan staat boven de hoofdstad Ankara. Voor Turkse Nederlanders stond al vast dat zondag het Suikerfeest zou zijn.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hadden moslims vrijdag een fijn Suikerfeest toegewenst. „Nu de vastenmaand ramadan ten einde loopt, wensen wij iedereen die zich voorbereidt op de afsluiting daarvan een gelukkig Suikerfeest toe. Ook al kunt u niet samenzijn met allen die u lief zijn, toch hopen wij dat het ook dit jaar voor u een feest zal zijn van bezieling en verbinding”, schreven ze.

Tijdens de ramadan mogen moslims een maand lang overdag niet eten, drinken, vrijen en roken. Het vasten begint vlak voordat de zon opkomt. De afgelopen maand was dat rond 4.00 uur ‘s ochtends. Deelnemers mogen pas bij het avondgebed weer eten en drinken, wat dit jaar rond 21.00 uur was. Tijdens de vastenmaand moeten moslims juist extra aan liefdadigheid doen. Zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en reizigers hoeven niet te vasten.

De periode van ramadan verschuift, omdat de islamitische kalender is gebaseerd op de stand van de maan. Een paar jaar geleden viel de ramadan midden in de zomer, in 2030 begint de ramadan rond tweede kerstdag.