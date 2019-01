Nieuwe lijsttrekker CU-SGP Schieland en Krimpenerwaard

SGP-ChristenUnie komt onverwacht met een nieuwe lijsttrekker bij de waterschapsverkiezingen in Schieland en Krimpenerwaard. Martin van der Spek neemt de plaats in van Marco Oosterwijk, die aan de slag gaat als wethouder in Ridderkerk.

Eerder had de lijstcombinatie laten weten dat Oosterwijk ondanks zijn voordracht tot wethouder lijsttrekker zou blijven. Het wethouderschap en het lidmaatschap van het waterschapsbestuur blijken wettelijk echter niet verenigbaar.

Van der Spek is afkomstig uit Moerkapelle en stond als nummer drie op de kieslijst. De nieuwe nummer drie is Peter van den Berg uit Waddinxveen. De juridisch adviseur gemeentelijke overheid is lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en was van 2006 tot 2018 raadslid in Waddinxveen.