Vanaf Schiphol is een nieuwe lichting militairen naar Irak vertrokken. Ze trainen daar Iraakse militairen en Koerdische strijders (peshmerga’s). De missie lag de afgelopen dagen stil vanwege de opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.

Een eenheid van de luchtmobiele brigade vervangt enkele tientallen mariniers bij de noordelijke stad Erbil, aldus een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Bij de hoofdstad Bagdad trainen en adviseren een klein aantal Nederlandse commando’s Iraakse collega’s.

De militairen gaan na de overdracht weer aan de slag. De spanningen liepen op na de liquidatie door de VS van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Iran viel daarna twee Amerikaanse bases in Irak aan met raketten. Een basis die getroffen werd lag bij Erbil.

De trainingsmissie vindt plaats in het kader van de strijd tegen terreurgroep IS en duurt in elk geval nog tot eind volgend jaar.