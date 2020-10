Nieuwe leider 50PLUS: zes á zeven zetels moet lukken

Lijsttrekker Liane den Haan van 50PLUS streeft ernaar om bij de landelijke verkiezingen zes tot zeven zetels te behalen. „Dat moet lukken”, zei zij na afloop van de digitale ledenvergadering waarin ze werd gekozen als het nieuwe gezicht van de partij.

De afzwaaiend directeur van ouderenbond ANBO wil kiezers terughalen door met „de juiste pijlers” aan de slag te gaan. „Dat begint bij goed wonen. Nederland komt 80.000 levensbestendige woningen tekort. Hierdoor stagneert de woningmarkt. Mensen kunnen niet doorstromen. Verzorgingshuizen zijn verdwenen en er zijn geen alternatieve woonvormen voor teruggekomen. Veiligheid is een ander belangrijk punt. Ouderen voelen zich niet veilig op straat en zelfs niet in hun huis.” Koopkracht, welzijn en zorg - zeker nu met corona zijn er veel mensen alleen - zijn andere speerpunten die zij noemt.

„Ik wil het imago van ouderen veranderen. Hun de regie teruggeven. Nu is het in Nederland zo dat als je niet meer werkt, je niet meer meetelt”, vindt Den Haan. Ook wil ze het imago van de partij veranderen. „Binnen elke vereniging is er wel gedoe en zeker als het om ouderen gaat. Maar het gaat over de inhoud. Je moet hieraan samen werken. Wij moeten gebruik maken van de kennis en ervaring die er is onder onze leden. Dat geeft een andere sfeer.”

De fractievoorzitter wil de rust terugbrengen door partijleden meer te betrekken bij het beleid. „Deze week sprak ik een meneer die alles weet van energie. Voor het hele klimaatvraagstuk is dat hartstikke handig.” Zij denkt aan het instellen van een 50PLUS-academie, die als kweekvijver en kennisplatform moet gaan gelden. „Ik ben het gezicht, maar ik schuif zeker andere mensen naar voren. Ik vind het belangrijk dat ook andere mensen gaan scoren.”

Er was kritiek op Den Haan omdat zij als ANBO-directeur het pensioenakkoord onder voorwaarden heeft gesteund. Zelf ziet zij dat anders. „Er ligt nog geen pensioenakkoord. Daar wordt nog driftig over gesproken. Het kan nog alle kanten op gaan. Er zijn veel losse eindjes waar ik niet blij mee ben. Maar ik wil niet aan de zijlijn staan. Ik wil meedenken, dat er met ons gepraat wordt en dat wij zo kunnen zorgen dat wij onze punten in dat akkoord krijgen. Als je nee zegt, kun je alleen toekijken.”