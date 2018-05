Nieuwe landelijke hulplijn huiselijk geweld

Wie te maken krijgt met huiselijk geweld kan sinds dinsdag zijn of haar verhaal kwijt aan lotgenoten via een nieuwe landelijke hulplijn. Bij Hear my Voice neemt iemand de telefoon op die ooit zelf slachtoffer was van huiselijk geweld. Bellers kunnen, als ze dat willen anoniem, praten met een vrijwilliger die luistert en niet oordeelt, aldus de hulplijn, opgezet door opvangorganisaties uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Delft.

De medewerkers van de hulplijn zijn ervaringsdeskundigen maar geen professionele hulpverleners. Ze kunnen een beller doorverwijzen naar instanties voor hulp en advies. „Ze krijgen een telefoontraining en coaching”, aldus een woordvoerster. „Ook is er voor de vrijwilligers nazorg geregeld, want gesprekken kunnen natuurlijk confronterend zijn.”

Diverse soortgelijke organisaties zijn al actief, zoals Korrelatie, Slachtofferhulp Nederland en Blijf-van-mijn-lijf-huizen. Hear my Voice wil een aanvulling zijn door zich „te richten op slachtoffers die moeilijk bereikbaar zijn, lang wachten met hulp zoeken en de stap naar officiële instanties vaak nog te groot vinden”.

Hear my Voice is op werkdagen bereikbaar 09.00 tot 16.00 uur via het gratis nummer 0800-3200032 . „We hopen dat op termijn uit te breiden, liefst naar 24/7.” Jaarlijks zijn honderdduizenden mensen slachtoffer van huiselijk geweld, onder wie veel kinderen.