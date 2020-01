Nieuwe Kerk verlengt Suriname-tentoonstelling

De Grote Suriname-tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam wordt wegens succes met een maand verlengd. "Op veler verzoek" kunnen belangstellenden er nog tot en met zondag 1 maart terecht, zo laat de Nieuwe Kerk weten.

De tentoonstelling vertelt het verhaal van Suriname aan de hand van archeologische vondsten, historische foto’s en documenten, kledingstukken, hedendaagse kunst, film- en muziekfragmenten en sieraden.

Het is de succesvolste expositie in de Nieuwe Kerk in tien jaar tijd. Al binnen drie maanden, op 23 september, werd de honderdduizendste bezoeker verwelkomd.

Door de verlenging van de Grote Suriname-tentoonstelling is er geen editie 2020 van Meesterwerk. In deze serie wordt één kunstwerk getoond dat zo bijzonder is dat het vrijwel nooit wordt uitgeleend en dat in de setting van de kerk goed tot zijn recht komt. Zo was in 2011 De Heilige Familie van Rembrandt (2011) te zien en het jaar erna The Last Supper van Andy Warhol.