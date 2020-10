Nieuwe Kerk en Hermitage in Amsterdam schrappen kwart personeel

De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam, twee museale instellingen die onder één beheer vallen, schrappen elf vaste arbeidsplaatsen. Dat is bijna een kwart van het totaal. De twee instellingen zijn voor 75 procent afhankelijk van publieksinkomsten en daarom financieel zwaar getroffen door de coronacrisis.

„Om de financiële risico’s per direct en in de toekomst te verkleinen heeft de organisatie de programmering in beide huizen ingrijpend aan moeten passen, met een direct effect op de gevraagde capaciteit van de medewerkers”, aldus de musea. „Dat daarmee afscheid genomen moet worden van medewerkers valt zeer zwaar.”

De beide instellingen ontvangen geen structurele overheidssubsidie. Wel hebben ze aanspraak gemaakt op de NOW-regelingen van de overheid. Er komen jaarlijks honderdduizenden bezoekers naar de Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam.