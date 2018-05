„Nieuwe kankermedicijnen allemaal te duur”

Nieuwe medicijnen tegen kanker zijn allemaal veel te duur, concluderen wetenschappers van de Erasmus Universiteit op basis van berekeningen.

„Het is heel duidelijk dat farmaceutische bedrijven veel te veel vragen voor hun nieuwe geneesmiddelen, en als verklaring vaak met een beschuldigende vinger wijzen naar de druk van aandeelhouders om hun winsten te maximaliseren”, stelt hoogleraar Carin Uyl-de Groot.

„Wij begrijpen de noodzaak om winst te maken, maar dit kan ook worden bereikt door de geneesmiddelen die zij produceren betaalbaar te maken zodat ze op veel grotere schaal kunnen worden ingezet”, vervolgt ze. De wetenschappers hielden in hun prijsmodel rekening met de werkelijke kosten van ontwikkeling, productie, verkoop, marketing en een ‘redelijke’ winstmarge.

Volgens de universiteit zou het middel enzalutamide tegen prostaatkanker 2587 euro mogen kosten per behandeling. De huidige marktprijs in het Verenigd Koninkrijk is echter bijna twaalf keer hoger (30.304 euro), en in de VS zelfs ruim 28 keer hoger (74.165 euro).

Het middel ruxolitinib tegen de minder voorkomende ziekte myelofibrose zou volgens Erasmus niet meer dan 14.424 euro per behandeling mogen kosten. Voor dit medicijn moet op dit moment echter 49.965 euro worden neergeteld in het VK. In de VS is dit zelfs 75.249 euro per behandeling.

Bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen was dinsdag niemand bereikbaar voor commentaar.