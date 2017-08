Nieuwe Kamperlijn klaar voor elektrische trein

De vernieuwde Kamperlijn, het spoor tussen Zwolle en Kampen, wordt maandag in gebruik genomen. De lijn is dan klaar voor elektrische treinen. De reiziger merkt er nog niet veel van, zegt ProRail, maar voor machinisten verandert er wel veel. Die krijgen daarom instructies met een uitgebreide fotoreportage.

Zo gaat de snelheid na station Kampen van 100 naar 140 kilometer per uur. Ook is de (ver)plaatsing van seinen in beeld gebracht. De foto’s moeten helpen om ‘wegbekendheid’ te krijgen, stelt ProRail.

Nu de lijn gereed is voor elektrische treinen is die ook een stuk milieuvriendelijker geworden. De nieuwe vervoerder Syntus neemt eind van het jaar het stokje op het traject over van NS.

Voor de aanpassing van de Kamperlijn zijn honderden palen voor de bovenleiding geplaatst, vele kilometers kabels en leidingen vernieuwd en is de beveiliging aangepast. De hele lijn kreeg een make-over: ondergrond, ballast (spoorgrind), dwarsliggers (bielzen) en spoorstaven zijn vervangen.