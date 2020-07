Nieuwe inleidende zitting van moord op advocaat kroongetuige

In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol staat woensdag opnieuw een inleidende zitting gepland over de moord op advocaat Derk Wiersum. De 44-jarige advocaat werd op 18 september vorig jaar bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten.

Wiersum was een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het grote liquidatieproces Marengo. De afgelopen december in Dubai opgepakte topcrimineel Ridouan Taghi is hoofdverdachte in die rechtszaak.

Er zitten momenteel drie verdachten vast voor de moord op Wiersum. Woensdag moet de 26-jarige Anouar T., een neef van Ridouan Taghi, voor de rechter verschijnen. Vanaf september wordt de zaak tegen de drie verdachten tegelijkertijd behandeld. De inhoudelijke behandeling is voorzien voor 2021.

Volgens het OM heeft T. een „aansturende rol” in het moordcomplot gespeeld. Hij werd eind vorig jaar aangehouden en heeft sindsdien niet of nauwelijks iets willen verklaren. Wel zei hij tijdens een eerdere inleidende zitting dat hij is „gefolterd” en dat het Openbaar Ministerie hem onder druk heeft willen zetten om te laten bekennen.

Ridouan Taghi wordt gezien als het brein achter de moord op Wiersum, hoewel er van een formele verdenking tegen hem nog geen sprake is. Het motief zou wraak zijn op ‘verrader’ Nabil B. De broer van de kroongetuige werd in maart 2018 doodgeschoten, kort nadat justitie zijn rol als kroongetuige bekend had gemaakt.