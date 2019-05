Nieuwe informatie over aanrijding vrouw Breda

De politie heeft nieuwe informatie in de zaak over de automobilist die doorreed na een bejaarde vrouw te hebben aangereden in Breda. Maar van een doorbraak is nog geen sprake.

Zondagavond werd een 79-jarige Bredase aangereden, toen ze met haar rollator een straat overstak. Ze werd met zware verwondingen in een ziekenhuis opgenomen. De vrouw heeft onder meer een verbrijzeld bekken. „We hebben nieuwe informatie, die goede aanknopingspunten kan opleveren”, zegt een politiewoordvoerder. „Van een doorbraak is nog geen sprake. Het gaat om richtinggevende informatie, die ons kan helpen in het onderzoek. Voor we met verdere informatie naar buiten komen, gaan we eerst verder rechercheren.”

Inmiddels zijn ruim zestig tips over de zaak binnengekomen. „80 tot 85 procent van die tips gaat over de auto, waarbij veel kenners ons willen helpen. Maar er kwam nog niet één merk overtuigend naar voren.” Bij meldingen van auto’s met schade aan de voorkant gaat de politie op onderzoek uit, als de informatie past bij wat al bekend is. Volgens de woordvoerder wordt de zaak hoog opgenomen. Er zitten vier rechercheurs permanent op de zaak.