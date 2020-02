Nieuwe informatie in zaak corrupte douanier, proces uitgesteld

De rechtszaak tegen een 38-jarige douanier die wordt verdacht van het doorlaten van 1500 kilo cocaïne in de haven van Rotterdam, ging maandag niet door omdat er recent nieuwe informatie van de politie is binnengekomen. Het gaat om een onderschept tekstgesprek tussen twee mensen dat mogelijk over deze zaak gaat. De informatie daarin kan in het voordeel van de verdachte zijn, voerde zijn advocaat aan.

De rechtbank in Rotterdam stemde in met nader onderzoek, onder meer naar de achtergrond van de berichten tussen de onbekend gebleven personen. Ze omschrijven daarin drie douaniers die werden aangehouden als „koekenbakkers”. Vorig jaar maart zijn drie douaniers gelijktijdig gearresteerd. De tekstberichten gaan ook over een vierde opgepakte douanier. Over hem wordt gezegd dat „deze landgenoot” onschuldig is en dat zijn naam en code zijn gebruikt. De kans is groot dat dit over mijn cliënt Hassan O. gaat, zei advocaat Ruud van Boom. Zijn cliënt werd een maand eerder opgepakt.

Verdachte O., die ontkent, blijft wel vastzitten. De rechtbank wees een verzoek van zijn advocaat om hem met een enkelband uit voorarrest vrij te laten af, omdat de verdenkingen gaan over „een combinatie van buitengewoon ernstige strafbare feiten”.

De inhoudelijke behandeling is op zijn vroegst in juni.