Nieuwe informatie dagboek Anne Frank bekend

De Anne Frank Stichting heeft nieuwe informatie verworven over het wereldberoemde dagboek van Anne Frank. Ze maakt hierover dinsdagmiddag meer bekend, samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, dat historische teksten en bronnen onderzoekt met moderne technologieën.

Ook het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) schuift aan bij de besloten bijeenkomst.

Het Joodse meisje schreef haar dagboek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze zat samen met haar ouders en zus ondergedoken in het achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam, totdat ze in 1944 werden verraden en gearresteerd. Anne stierf uiteindelijk in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

Het dagboek van Anne Frank werd na haar dood uitgebracht en is een van de meest gelezen boeken ter wereld. Sinds 2009 staat het boek op de Werelderfgoedlijst voor documenten van UNESCO.