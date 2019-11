Nieuwe indeling IJsselbruggen A12 om renovatie

Al het verkeer over de IJsselbruggen in de A12 bij Arnhem krijgt vanaf begin volgend jaar te maken met een andere indeling van de rijstroken. Dat maakte Rijkswaterstaat maandag bekend. Ook mogen bestuurders vanaf dan niet meer harder dan 90 kilometer per uur rijden. De nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat de bruggen worden ontzien en niet verder achteruit gaan tot de renovatie in in 2022.

Het verkeer in de richting van Duitsland kan vanaf 2020 net als nu gebruik maken van vier rijstroken. Twee daarvan lopen over de betonnen brug, de andere twee over de stalen bruggen. De stalen bruggen worden zo om-en-om ontzien totdat de renovatiewerkzaamheden beginnen in 2022. Het verkeer in de richting van Arnhem en Utrecht gaat gebruik maken van drie in plaats van vier rijstroken. Deze automobilisten maken gebruik van de betonnen constructie.

De IJsselbruggen die onderdeel zijn van de A12 moeten worden gerenoveerd vanwege de toenemende verkeersdruk die de komende jaren wordt verwacht. Als de bruggen zijn gerenoveerd, zijn de constructies volgens Rijkswaterstaat dertig jaar vrij van onderhoud. De renovatie wordt op dit moment voorbereid.