Nieuwe Hollandse Waterlinie moet wachten op erfgoedbesluit

Het gaat langer duren voor bekend is of de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat behoren tot het Unesco Werelderfgoed. Het Werelderfgoedcomité, dat die beslissing moet nemen, heeft de jaarvergadering uitgesteld wegens de uitbraak van het coronavirus, aldus de stichting Liniebreed Ondernemen.

Het uitstel van de vergadering, die deze zomer in de Chinese stad Fuzhou zou worden gehouden, treft ook de Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België. Die koloniën in Drenthe en in het Vlaamse Wortel staan ook op de nominatie om werelderfgoed te worden.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie sluit aan op de Stelling van Amsterdam, die al sinds 1996 de Unesco-status heeft. De linie uit de negentiende eeuw loopt door 25 gemeenten in vier provincies. Het stelsel van forten en sluizen maakte het mogelijk om delen van Nederland onder water te zetten en zo de vijand buiten de deur te houden. Het systeem is uniek in de wereld.

De Koloniën van Weldadigheid zijn gebouwd om arme en „asociale” mensen uit het westen van het land een nieuwe toekomst te geven op het platteland.

Nederland is al vele jaren bezig om beide projecten op de erfgoedlijst te krijgen. De 21 landen van het Werelderfgoedcomité proberen aan het einde van dit jaar alsnog bijeen te komen.