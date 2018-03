Nieuwe gorillaleider gearriveerd op Apenheul

In de Apenheul is een nieuwe gorillaleider gearriveerd. Het gaat om de 33-jarige Bao Bao, afkomstig uit de Taipei Zoo in Taiwan. Hij volgt de 23-jarige zilverrug Jambo op, die verhuist naar een andere dierentuin.

In de afgelopen dertien jaar verwekte Jambo acht gezonde kinderen. Zijn genen zijn goed vertegenwoordigd onder de gorilla’s in de dierentuin, daarom is het volgens de Apenheul tijd voor een nieuwe leider. Drie zonen van Jambo verhuizen met hun vader mee. Waarheen is nog niet bekend.

Bao Bao heeft nog niet eerder voor nakomelingen gezorgd. Ook heeft hij nog niet eerder een gorillagroep geleid. Hij verblijft nog achter de schermen, maar is inmiddels geïntroduceerd bij de eerste gorillavrouw. De komende tijd zal hij stap voor stap kennismaken met de andere gorillavrouwen.