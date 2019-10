Nieuwe getuigen gehoord over politiefraude

In het onderzoek naar corruptie binnen de centrale ondernemingsraad (cor) van de Nationale Politie worden nieuwe getuigen gehoord. De rechtbank in Zwolle stemde maandag in met verzoeken hiertoe van de advocaat van verdachte Frank G.

De 57-jarige oud-politieman G. werd in december 2017 definitief ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Hij raakte onder meer in opspraak door dure etentjes en feesten die de ondernemingsraad van de politie onder zijn leiding organiseerde. Hij wordt onder meer verdacht van het vervalsen van facturen en het zo wegsluizen van tienduizenden euro’s. De strafzaak zou vorige maand al inhoudelijk worden behandeld maar toen werd duidelijk dat G. een nieuwe advocaat wilde.

Een verzoek tot het horen van korpschef van de nationale politie Erik Akerboom is door de rechtbank afgewezen. De rechters zien geen reden waarom hij gehoord moet worden in het kader van dit onderzoek.

De verdachte verscheen maandag niet op de zitting. Volgens zijn advocaat Robbert Jonk zijn er facturen gewijzigd vanwege problemen met het systeem van het verwerken van de administratie. In december is er weer een zitting. Naast G. zijn er nog zeker twee andere verdachten in dit dossier.